ACCIDENT MORTAL la ieșirea din Mamaia către Năvodari

eu am ajuns la 1 min dupa accident. Primul lucru care l`au facut cei de la ambulanta a fost sa se duca la motociclist, in schimb omului de 62 de ani nici nu i`au verificat pulsu, luandu`se dupa martori ca nu are puls, timp de 5 min cat am stat si m`am uitat ingrozit la accident, nu s`a dus nimeni la saracul om.. poate avea pulsul slab si mai era in viata acum .. ambulanta! Pacat de amandoi :(