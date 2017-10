Accident mortal în apropiere de Constanţa

1

neatentia!

foarte multe persoane care trec strada prin locuri nepermise,punandu-si astfel viata in pericol,miercuri seara pe data de 13.06.2012 in jurul orei 9:40 pe Bl.Aurel Vlaicu(varianta) in dreptul zonei de legume fructe,a fost accidentat mortal un barbat de catre o masina a unei farmacii renuminte in Ro,am trecut prin zona la cateva minute dupa accident era doar o masina de politie,omul era probabil deja decedat iar masina care il accidentase cred ca avea viteza deoarece a reusit sa rupa un gard de beton de pe marginea soselei,la cateva minute a aparut si salvarea care a incercat sa-l resusciteze pe om,dar din pacate era prea tarziu pentru el,omul trecuse strada printr`un loc nepermis si foarte periculos!