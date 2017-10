ACCIDENT GRAV. Tânăr mort pe loc, din cauza unei gropi

Luni, 08 Mai 2017.

Un tânăr, tată a doi copii, și-a pierdut viața după ce a intrat cu mașina într-un gard din beton, duminică noaptea, în Capitală.Viteza nu este singurul factor al acestei tragedii. Asfaltul de pe strada unde a avut loc accidentul s-a surpat din cauza lucrărilor prost făcute.Șoferul, care conducea cu viteză, a lovit o groapă, a pierdut controlul volanului, a ieșit de pe carosabil și s-a lovit violent de un gard din beton.Bărbatul, în vârstă de 35 de ani, și tată a doi copii, era la câțiva metri de locuința sa când s-a produs tragedia."Eram pe terasă, am auzit o bubuitură, am încercat să îi deschid ușile la mașină. Am fost prima care a ajuns acolo. Ambulanța a venit după 20 de minute. Primii au ajuns pompierii. I-au acordat ei îngrijiri medicale. Nu știu, nu am putut să mai stau acolo", a povestit un martor.Viteza nu a fost singurul factor care a dus la această tragedie. Pe strada respectivă au fost făcute lucrări la rețeaua de canalizare care nu au fost asfaltate corespunzător."Din cauza gropilor s-a întâmplat. Lucrările au fost făcute de cei care au pus canalizarea și au făcut treabă de mântuială", a povestit un alt martor.Locatarii din zonă spun că au făcut zeci de sesizări cu privire la carosabil, însă fără rezultat.Polițiștii au deschis o anchetă în acest caz