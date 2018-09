Accident grav la ieşire din Constanţa! Mai multe ambulanţe sunt la faţa locului

Accident grav la ieșire din Constanța! Mai multe ambulanțe sunt la fața locului

Un accident grav s-a petrecut în urmă cu puțin timp la ieșire din municipiul Constanța, spre localitatea Valu lui Traian.Potrivit reprezentanților ISU, ar fi două victime, din care una încarcerată. „Intervin descarcerarea grea, o autospecială de stingere cu modul de descarcerare, o amabulanță terapie intensive, mobile SMURD C, un SAJ C și un SAJ B”, explică reprezentanții ISU.Reprezentanții SAJ susțin că o victimă a fost găsită în stop cardio-respirator și a fost resuscitată, transportată la spital, iar o femeie are traumatism de membru inferior și traumatism toracic sever. De asemenea, un pacient cu traumatisme minore.Traficul rutier este blocat în zonă!