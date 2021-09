Un accident grav s-a petrecut, in urma cu putin timp, in judetul Constanta, in apropiere de localitatea Topraisar. Un autovehicul ar fi cazut intr-ub canal aflat pe marginea drumului.

Echipele de interventie ajunse la fata locului au gasit doua victime incarcerate. Din pacate, o persoana este decedată. O alta victima a fost preluată de elicopter, inconștientă, si transportata la Spitalul Judetean Constanta. Ambele victime sunt bărbați.