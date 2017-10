ACCIDENT GRAV ÎN CONSTANŢA. UN COPIL SE ZBATE ÎNTRE VIAŢĂ ŞI MOARTE

ACCIDENT GRAV ÎN CONSTANȚA. UN COPIL SE ZBATE ÎNTRE VIAȚĂ ȘI MOARTE

Un accident teribil s-a produs, in aceasta dupa amiaza, in judetul Constanta. Un barbat care conducea pe un drum comunal din apropierea localitatii constantene Esechioi. La un moment dat, soferul a pierdut controlul asupra masinii si s-a rasturnat. In autoturism se aflau, pe langa sofer, trei copii. Unul dintre ei se afla in stare critica, fiind transportat la spital in coma. Ceilalti coi copii, dar si soferul au ajuns la unitatea spitaliceasca cu rani usoare. Politistii rutieri au deschis un dosar de cercetare penala.