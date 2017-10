ACCIDENT GRAV CU 12 VICTIME la intrare în Constanţa. Printre răniţi se află şi DOI COPII!

1

Hai sa fim seriosi!

In opinia unor ziaristi, toate autovehiculele de teren sunt Jeep-uri, orice motofierastrau esta Drujba, fotocopiatoarele sunt obligatoriu Xerox, pantofii sport sunt musai Adidas-i, s.a. m. d. Spre exemplu, in pozele aratate in preambulul articolului, nu-i nici urma de vre-un Jeep!