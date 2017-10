Accident după ce un şofer a întors tirul pe podul de la Agigea

Accident după ce un șofer a întors tirul pe podul de la Agigea

Trei persoane au scăpat cu viață după ce au intrat cu autoturismul sub roțile unui TIR. Șoferul autotrenului spune că, în momentul în care a ajuns pe podul de la Agigea, și-a dat seama că s-a rătăcit și, fără să țină cont că nu are voie să facă acest lucru, deoarece încalcă regulile de circulație, a hotărât să întoarcă pe pod. În acel moment, o Dacie, care circula regulamentar și în care se aflau trei persoane, a ajuns exact sub roțile tirului. La locul accidentului a ajuns o ambulanță SMURD, însă, cei trei pasageri din Dacie au scăpat fără să aibă nevoie de îngrijiri medicale. Șoferul tirului a rămas fără permis de conducere și a fost și sancționat de polițiștii de la Rutieră. Din cauza accidentului, traficul pe DN 39 a fost întrerupt aproape o oră.