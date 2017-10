ACCIDENT de MUNCĂ în portul Midia

1

accident midia

TOTAL ERONAT..IDEEA CONDITIILOR METEO IN ACEST ACCIDENT!!!!M-AUDE CINEVA AICI???IERI LA ORA 7 30...AU INCEPUT LUCRUL...AU MAI VENIT ACASA APOI CAM PE LA ORA 22-30..CAM ASA....ORICUM ERA FOARTE TARZIU...PROGRAMUL DE 8 ORE TOTAL DEPASIT...PE ZI CANICULA..OAMENII EXTENUATI...,PAI..LUAND-O OMENESTE...AJUNGI ACASA LA 22-30...TE SPELI REPEDE..MANANCI(DACA MAI APUCI,SA MAI SI MANANCI)...DUPA CARE TE DUCI LA ODIHNA..DA??BUN.....EH..ADORMI IN JURUL OREI 23-23-30...LOGIC VORBIND...DIN CUNOSTINTA DE CAUZA SIGURA VA SCRIU AICI....!!!!!!!DUPA CARE TE TREZESTI LA 7...CA PLECI DIN NOU LA SERVICIU....PE ZI..CALD..ASA CA ...NUMAI INVENTATI ,SI NICI NUMAI LUATI IN CALCUL IPOTEZA..CONDIITIILOR METEO...ESTE ABERANT....IMPOSIBIL...NUMAI UN CRETIN IN NECUNOSTINTA DE CAUZA...POATE AFIRMA ASA CEVA...SUNTEM OAMENI NU ANIMALE!!!!UN OM NEODIHNIT...SI NEHRANIT LA TIMP....EH...CAM ASTA-I REZULTATUL OAMENI BUNI...PACAT DE SARACII ACEI OAMENI..MARE PACAT!!!!S-AU DUS LA MUNCA PENTRU UN BAN CINSTIT....SI...PATRONUL...FIIND PATRON...SI CUM...IN ROMANIA SE APLICA LEGEA JUNGLEI...CAM ASTA-I......SUNT FERM CONVINSA...CA NU O SA SE SESIZEZE NIIMENI LA CE SCRIU EU AICI!!!!...FIRMA AIA ...E FIRMA PE ACTIUNI...ADICA SOCIETATE PE ACTIUNI...SI CU BANI...CATE NU FACI IN ROMANICA ASTA A NOASTRA...PACAT...MARE PACAT....