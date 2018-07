ACCIDENT CUMPLIT! O maşină a spulberat patru surori!

ACCIDENT CUMPLIT! O mașină a spulberat patru surori!





Șoferul a pierdut controlul direcției de deplasare din cauza vitezei excesive. Acesta a intrat pe trotuar, în ciuda bordurii înalte care desparte carosabilul de partea pietonală, și a lovit un indicator rutier și grupul de patru surori.



„Un cetățean de 20 de ani, din Oradea, în timp ce conducea un autoturism Ford Galaxy înmatriculat în Polonia, circulând pe strada Piața Emanuil Gojdu, în curba la dreapta spre Calea Clujului, nu a adaptat viteza de deplasare la un carosabil umed, a pătruns pe trotuar unde a lovit în plin un grup format din patru fete”, a declarat subcomisar Gherman Alin, șeful Biroului Rutier Oradea.



sursa> romaniatv.net

Un șofer de doar 20 de ani a pierdut controlul autoturismului și a intrat pe trotuar accidentând grav patru surori. Două dintre fete au rămas prinse sub autoturism, cea mai mică (8 ani) și cea mai mare (20 de ani) au fost prinse sub autoturism. La fața locului s-au deplasat echipajele de Descarcerare grea și de intervenție din cadrul Detașamentului 1 Oradea, echipajul de Terapie Intensivă Mobilă SMURD și un echipaj din cadrul Serviciului de Ambulanță Bihor. Până la sosirea echipajelor de intervenției, martorii au încercat să ridice autoturismul pentru a elibera victimele.Patru surori, cu vârste între 8 și 20 de ani, din comuna Sălard, au ajuns sâmbătă la spital, victime ale unui șofer inconștient. Cele patru surori au suferit multiple răni, iar după ce au primit primul ajutor la fața locului au fost transportate la spital. "La locul accidentului, pompierii militari au acționat pentru evacuarea unei femei prinse sub autoturism utilizând perna pneumatică din dotare. Echipajele medicale au acordat îngrijiri medicale victimelor și le-au transportat la spital. Tânăra de 20 de ani a suferit un traumatism cranio-cerebral minor și o contuzie toracică, sora de 12 ani o amputare totală de gambă, fetița de 8 ani traumatism cranio-cerebral, cranio-facial și escoriații, iar minora de 14 ani un traumatism cranio cerebral minor și escoriații multiple”, precizează maior ISU Crișana, Camelia Roșca.Viteză neadaptată la carosabil umed