Accident cumplit. O femeie a fost decapitată

Un cumplit accident rutier a avut loc în această dimineață între localitățile Petroșani și Hațeg. O pasageră într-un autoturism a fost pur și simplu decapitată în urma impactului cu o betonieră.Conducătorul autoturismului care circula din direcția Hațeg-Petroșani este un bărbat de 63 de ani, din municipiul Vulcan, pasagera decedată are 56 de ani, tot din Vulcan, iar fata rănită (nepoata celor doi) are 7 ani. Cauza o constituie pătrunderea pe contrasens. Polițiștii vor efectua cercetări privind circumstanțele producerii evenimentului rutier, in cauza fiind intocmit dosar penal.Circulație este închisă pe DN 66 în județul Hunedoara. În jurul orei 8:00, pe DN 66, în apropiere de localitatea Pui, județul Hunedoara, o autobetoniera s-a ciocnit frontal cu un autoturism. O persoană a fost rănită. Se estimează reluarea traficului în condiții normale în jurul orei 11:00.Sursa: realitatea.net