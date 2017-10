A vrut să-şi arunce copilul de la etajul doi al unui hotel din Mamaia

A vrut să-și arunce copilul de la etajul doi al unui hotel din Mamaia

O fetiță de cinci ani a trecut prin clipe de groază, duminică seara, după ce propria mamă a vrut să o ucidă într-un hotel din stațiunea Mamaia. Ioana Andreea Artenie, în vârstă de 45 de ani, din București, a venit în urmă cu trei zile pe litoral. Femeia și fiica ei, Daria Alexandra, de cinci ani, au fost însoțite de un bărbat care le-a dus la hotelul „Comandor”, din stațiunea Mamaia, după care a plecat. „A cerut, inițial, o cameră pentru 30 de zile. Mi s-a părut puțin ciudată și i-am spus că facem întâi cazarea pentru 10 zile, iar apoi, dacă este cazul, prelungim” a declarat Letiția Andrei, directorul hotelului Comandor. Ioana Andreea Artenie a fost de acord și a primit camera 204 situată la etajul doi al hotelului. Timp de trei zile, femeia s-a comportat normal fără ca cineva să bănuiască ce urmează. „Era foarte protectoare cu fetița, se vedea că este grijulie și o iubește” a spus un angajat al hotelului. Cu toate acestea, duminică seara, Ioana Andreea Artenie a ieșit pe balcon cu fetița în brațe amenințând că o aruncă de la etaj. Martorii spun că a început să țipe și să strige lucruri fără sens, spunând că, dacă nu omoară ea copilul, îl va omorî altcineva. Conducerea hotelului a alertat autoritățile, iar la fața locului au venit polițiști, pompieri și o Ambulanță. În cele din urmă, pompierii au reușit să salveze copilul, dar și pe mamă. „O scosese pe fetița dânsei pe balustrada balconului și încerca să o arunce, copilul plângea și țipa. Am intervenit prin camerele alăturate, am intrat în balcon, am reușit să le salvăm pe doamna și copilul ei”, a declarat locotenent George Niculae de la Inspec-toratul pentru Situații de Urgență Dobrogea. Interogată de ce vroia să-și omoare copilul, ea a spus că pentru a-l apăra „ca să nu-l arunce alții”. Întrebată cine ar fi vrut să-l arunce, femeia a răspuns că „cineva care l-a speriat” și a adăugat că trebuie să apere multă lume, „tot poporul român”, dar nu are voie să vorbească, pentru că „e protocol pentru România și toate statele lumii” și, în cazul în care vorbește, va fi omorâtă ori împușcată. În cele din urmă, ambulanța care sosise la fața locului a transportat-o pe mamă la Spitalul Clinic Județean de Urgență Constanța. Cadrele medicale și-au dat seama că femeia are probleme psihice și au transferat-o la Spitalul de Psihiatrie de la Palazu Mare. Medicii au aflat că ea se afla în tratament ca urmare a unei depresii, iar în ultimele zile nu-și mai luase tratamentul, intrând într-o criză care a determinat-o să procedeze în acest fel. Pe de altă parte, fetița ei a ajuns în grija medicilor de la Secția de Pediatrie a Spitalului Clinic Județean de Urgență Con-stanța. Reprezentanții Direcției pentru Protecția Copilului din Constanța spun că nu au fost anunțați despre acest caz, însă s-au autosesizat. „Vom lua legătura cu colegii noștri din București pentru a găsi familia femeii. Micuța va fi încredințată unei rude până ce mama își va reveni complet” a declarat Roxana Onea, purtătorul de cuvânt al Direcției pentru Protecția Copilului din Constanța.