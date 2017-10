Gest necugetat al unei polițiste din Valu lui Traian

A vrut să se omoare după ce s-a certat cu primarul Mitroi

O angajată a Poliției Comunitare din Valu lui Traian a încercat să-și pună, ieri, capăt zilelor, înghițind un pumn de somnifere, din cauză că primarul localității, Florin Mitroi, i-a adus o serie de acuzații și i-a cerut demisia. Ieri, în jurul orei 15,30, prin 112, un echipaj al Serviciului Județean de Ambulanță Constanța a fost solicitat pe strada Pescărușilor, din Valu lui Traian, unde o femeie de 38 de ani încercase să-și pună capăt zilelor înghițind un pumn de pastile. Era vorba de Viorica Stemate, angajată ca polițist comunitar în cadrul Primăriei Valu lui Traian de mai bine de doi ani și jumătate. Culmea, aceasta a luat decizia cu pricina după ce a fost muștruluită de primarul Florin Mitroi, care îi ceruse, tot ieri, demisia de onoare din cauza unor fapte ce nu făceau cinste uniformei de polițist comunitar, spune primarul. Contactat telefonic, primarul Florin Mitroi ne-a declarat că, în jurul orei 14,30, i-a convocat la o ședință pe angajații Primăriei Valu lui Traian. „Am discutat probleme la general și am făcut o analiză la mai multe departamente din Primărie. Când am ajuns la Poliția Comunitară, le-am spus: «Cred că ați citit legea! Suntem puțini, dar vom mai angaja oameni, tocmai pentru a putea face față cerințelor». După care le-am spus că sunt nemulțumit de relația pe care o au cu cetățeanul, că sunt spargeri și tot felul de ilegalități. Apoi m-am adresat direct Vioricăi Stemate căreia i-am spus: «Îți atrag atenția că ai mai fost în Comisia de disciplină (pentru că ai plecat din post cu o mașină privată), am plângeri că vorbești urât, că lovești oamenii, mai grav este că aflu de la colegii tăi că ai colaborat cu infractorii!!! Am informații că îi chemi la tine acasă sau că îi ajuți! Eu, personal, ți-aș cere demisia de onoare»” - ne-a relatat primarul Mitroi cele reproșate angajatei. Mitroi spune că femeia a venit ulterior și i-a „aruncat” demisia. „La 25 de minute m-a sunat fata ei, ca să-mi spună ce a făcut…” - a mai completat primarul. Vizavi de fapta regretabilă a angajatei, primarul Florin Mitroi ne-a declarat: „Am tot dreptul să cer socoteală oamenilor, ca să-și corecteze comportamentul, sau să le atrag atenția atunci când nu se comportă așa cum trebuie”. Femeia a ajuns, aseară, cu o ambulanță, la Spitalul Clinic Județean de Urgență Constanța. Purtătorul de cuvânt, medicul Florian Stoian, ne-a declarat că starea pacientei era bună, ea fiind conștientă și cooperantă. Viorica Stemate nu a știut să le spună medicilor ce fel de pastile a ingerat. Din câte se pare, ea nu este la prima tentativă de a-și pune capăt zilelor.