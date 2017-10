A venit pe litoral şi a dispărut de la locul unde era cazată

A venit pe litoral și a dispărut de la locul unde era cazată

O femeie venită pe litoral cu fiica sa a intrat în alertă după ce minora a plecat din locul unde erau cazate și nu s-a mai întors. În cursul zilei de sâmbătă, Maria Cărăbineanu, din București, a anunțat polițiștii Secției 1 că fiica ei, Maria Ioana Cărăbineanu, de 17 ani, a plecat din camera unui cămin studențesc unde era cazată, și nu s-a mai întors, ultima oară fiind văzută în timp ce părăsea căminul. Ea a mai spus oamenilor legii că minora are anumite afecțiuni psihice. Adolescenta are o înălțime de aproximativ 1.70 m, greutate 55 kg, constituție atletică, față rotundă, ochi verzi, păr șaten și ușor ondulat. La data plecării purta pe cap o șapcă de culoare roșie și în picioare era încălțată cu o pereche de papuci de culoare bej, fără a se cunoaște celelalte articole de îmbrăcăminte. Ca semne particulare, fata are pe piciorul stâng o cicatrice de la o operație, în zona femurului, de aproximativ 20 cm lungime. Cei care pot furniza orice informații în legătură cu această persoană sunt rugați să contacteze cea mai apropiată unitate de Poliție sau să apeleze gratuit numărul de telefon 112.