"A venit momentul...!" Mesajul tulburător pe care l-a postat Andreea Paraschiv, înainte de tragedie

Ştire online publicată Luni, 13 Iunie 2016. Autor: Cuget Liber Online.

Andreea Paraschiv, o tânără de 19 ani din Buzău, a murit ieri după ce s-a izbit cu mașina de un copac de la marginea drumului ce leagă Niculițel de Isaccea, în județul Tulcea. Obținuse permisul de aproape o lună, iar faptul că nu a avut experiența necesară pentru a conduce în condiții de ploaie i-a adus moartea.Andreea Paraschiv urma să susțină astăzi prima probă a bacalaureatului, însă destinul tragic a făcut ca nimic să nu se întâmple așa cum tânăra visa."A venit momentul să îmi iau viața în mâini și să o modelez singură. Fiecare greșeală, fiecare reușită, fiecare regret sau mulțumire sunt ale mele, sunt rodul acțiunilor și deciziilor mele de acum înainte. Sunt atât de mandră că am ajuns până aici și că am realizat atât de multe în tot acest timp. Mi-am făcut părinții mândrii, prietenii, profesorii care m-au îndrumat, m-au susținut și au crezut în mine. Fără ei nu aș fi reușit să fiu cine sunt astăzi și de fiecare dată când voi avea ocazia voi spune cât de recunoscătoare le sunt pentru asta. Când nimeni nu credea în mine, nici măcar eu, ei au făcut-o și m-au determinat să lupt și să reușesc mereu să materializez ceea ce îmi propun.Am atâtea emoții, îmi e atât de teamă și totuși sunt atât de fericită. E un nou început, un nou drum, un drum spre o nouă viață. Viață de adult!", a scris aceasta pe Facebook în ziua absolvirii liceului."Nu îmi vine să cred de când am aflat sunt în șoc! Nu îmi vine sa cred ce s-a întâmplat suflet frumos. cat de devreme. Dumnezeu să te ierte! Sincere condoleanțe familiei! / Și pot să treacă ani întregi, eu nu te voi uita niciodată.", i-au scris prietenii pe Facebook, scrie spynews.ro