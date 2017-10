A spart geamul unei săli de jocuri mecanice pentru că era supărat pe viaţă

A spart geamul unei săli de jocuri mecanice pentru că era supărat pe viață

Sâmbătă, 20 decembrie, în jurul orei 24, o echipă de ordine și siguranță publică din cadrul Grupării de Jandarmi Mobile „TOMIS” au prins un bărbat, care, fiind sub influența băuturilor alcoolice, a spart geamul unei săli de jocuri mecanice, situată în Piața Brotăcei. Întrebat fiind despre motivația gestului său, Dan C., de 23 de ani, din Constanța, nu a putut spune decât că era foarte supărat pe viață și pe lume, în general. Potrivit purtătorului de cuvânt al Grupării Mobile, locotenent colonel Sorin Mustățea, au fost întocmite actele procedurale necesare începerii urmăririi penale sub aspectul săvârșirii infracțiunii de distrugere, dosarul fiind înaintat spre soluționare Parchetului de pe lângă Judecătoria Constanța.