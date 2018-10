A servit în aviaţia militară germană, dar zace în hangar. Ar mai avea şanse de decolare? / GALERIE FOT0

A servit în aviația militară germană, dar zace în hangar. Ar mai avea șanse de decolare? / GALERIE FOT0

Pe unul dintre cele mai importante site-uri internaționale de vânzări/cumpărări aero este scos la vânzare un avion de colecție: un Piaggio FWP 149, an de fabricație 1959, cu un istoric aparte.Va fi mult de muncă pentru a-l ridica din nou în aer, iar actualul proprietar cere în schimb 35.500 euro. E mult, e puțin, ar merita investiția?XXXAeronava a servit în aviața militară germană între anii 1959 și 1972, la Neuburg / Donau. După încheierea activității militare, a fost transferată la Registrul civil german ca D-EEHH, iar până în 1989, a avut mai mulți proprietari germani.A zburat apoi în Belgia, unde a fost dezmembrat și depozitat cu mai puțin de 1600 de ore TT!Certificatul de înregistrare belgian a fost emis la 25 aprilie 1989.Avionul nu are istoricul defecțiunilor, însă are disponibil un istoric complet al serviciilor.Este demontat, însă complet și, în plus, sunt oferite numeroase piese de schimb și alte accesorii. Actualul proprietar a curățat aeronava de toate vopselele, fuselajul fiind curat.XXXIată și câteva date tehnice.Avionul a fost construit în Germania de către Focke-Wulf din Bremen, piesele metalice fiind originale. Ca un amănunt, ulterior, acest tip de avion a fost echipat cu carcase din fibră de sticlă / plastic, ceea ce nu este cazul în situația de față.- TT 1600 ore- Motor: Lycoming GO-480-B1A6 (270 CP), TSMOH 613 de ore- Ultima reparație a motorului a fost efectuată în 1988- Interior cu inserții din piele în stare rezonabilă- Exterior metalic finisat, stare excelentăAvionica ADF-14D-1 ADFNarco COM 120 VHFPanoul audio Narco CP-126Narco AT-500A Transponder Mod-C- Greutate goală 1210,6 kg- Max. Decolare 1820,0 kgXXXAvionul se află momentan într-un hangar al aerodromului Roermond din Olanda.