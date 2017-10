A refuzat să dea declaraţie pe motiv că nu a dormit bine în arest

A refuzat să dea declarație pe motiv că nu a dormit bine în arest

Ieri, magistrații de la Tribunalul Constanța au demarat cercetările judecătorești în dosarul în care sunt inculpați Ionuț Valentin Mavru și Ismet Okurogullari, acuzați de comiterea infracțiunii de omor calificat și deosebit de grav, care se află în stare de arest preventiv, și Alice Dobrescu (iubita lui Mavru), judecată pentru mărturie mincinoasă și de încercarea de a determina mărturia mincinoasă, și Cătălin Hușman, pentru încercarea de a determina mărturia mincinoasă și înșelăciune. Ionuț Valentin Mavru a declarat, ieri, în fața judecătorilor că l-a lovit pe Sinan Acmula de câteva ori, după ce se certase timp de aproximativ o oră cu el în bar. Totul a culminat cu gestul lui Sinan Acmula, de a-i arunca o substanță în ochi și de a-l lovi pe Mavru în zona capului. Tânărul Mavru spune că, în autoapărare, a dat cu pumnii în victimă, fără să vadă în ce zone a corpului a lovit. Apoi a intervenit Okurogullari, care i-a despărțit. Mai mult, când Mavru a plecat din barul în care a avut loc incidentul, Acmula era bine sănătos, stând la o masă, bând bere. Cât privește declarațiile date în faza de urmărire penală, Mavru a spus că nu le menține, pentru că a fost influențat de anumite persoane aflate împreună cu el în locul de deținere, respectiv arestul IPJ Constanța. „Mă consider în mică parte vinovat, întrucât am acționat în legitimă apărare. Consider că încadrarea juridică, respectiv omor calificat și deosebit de grav, nu este una corectă” - a declarat tânărul în fața magistraților. De partea cealaltă, Okurogullari, întrebat dacă vrea să dea declarație, punându-i-se în vedere totodată că tot ceea ce spune poate fi folosit și în defavoarea sa, a spus că se prevalează de dreptul la tăcere, motivând că este obosit, pentru că nu a putut să doarmă în noaptea precedentă. El a dat totuși de înțeles că, pe parcursul procesului, este foarte posibil să dea o declarație. Procesul va continua cu audierile de martori. Potrivit anchetatorilor, în dimineața zilei de 31 octombrie 2009, între orele 5,30 - 7,30, în barul Q LOUNGE CAFE, situat la etajul unu al Complexului Orizont, din zona Cireșica a municipiului Constanța, pe fondul consumului de băuturi alcoolice, în cursul unui conflict spontan, Mavru și Okurogullari l-au agresat pe Sinan Acmula, de 39 de ani, prin lovirea repetată cu pumnii și picioarele în toate zonele corporale. Ei nu s-au oprit aici, ci au continuat seria de violențe cu arderea cu țigara aprinsă pe față și în urechea dreaptă a lui Acmula, cu consecința producerii de leziuni grave, cu nu mai puțin de 32 de fracturi costale și rupturi sau contuzii de organe și țesuturi interne, care în final au dus la moartea victimei, survenită în spital, la data de 4 noiembrie 2009. Procurorii spun că, în cursul urmăririi penale efectuate în privința celor doi inculpați, Alice Dobrescu și Cătălin Hușman au încercat, prin oferirea de bani sau constrângere morală, să-i determine pe martorii oculari ai agresiunii să își schimbe declarațiile date la procuror astfel încât să îi atenueze răspunderea penală a lui Mavru. Totodată, spun procurorii, învinuita a făcut afirmații mincinoase și nu a declarat tot ce știa în legătură cu agresiunea la care a fost martor ocular. Pe de altă parte s-a descoperit că Hușman a și înșelat-o pe învinuită cu ocazia valorificării unui inel din aur cu diamant, în valoare de circa 300 de euro.