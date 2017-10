A pus la punct vânzarea unui kilogram de heroină din spatele gratiilor

A coordonat vânzarea unui kilogram de heroină chiar din Penitenciarul de Maximă Siguranță Rahova. Nu era suficient că era condamnat la o pedeapsă de 16 ani de închisoare, tot pentru trafic de droguri, Aurel Constantin a reușit să-l „corupă” și pe fratele său, pe care l-a ghidat din pușcărie în vederea vânzării drogurilor. Toată acțiunea a fost deconspirată de procurorii DIICOT și polițiștii BCCO de la Constanța, care au intrat pe fir și au stricat „afacerea” lui Aurel Constantin, pusă la punct, culmea, chiar din spatele gratiilor. Frații Constantin au fost trimiși în judecată de procurorii DIICOT Serviciul Teritorial Constanța pentru săvârșirea infracțiunii de trafic de droguri de mare risc. Mai mult, lui Aurel Constantin i se reține comiterea infracțiunii de coordonare a acțiunii de trafic de narcotice. Potrivit rechizitoriului prin care au fost trimiși în judecată cei doi frați, la data de 21 august 2008, Constantin Constantin a fost prins în flagrant în timp ce încerca să vândă 996 grame de heroină unui investigator sub acoperire, în schimbul sumei de 18.000 de euro. Flagrantul a fost realizat în București, în Piața Unirii, unde, la indicațiile fratelui său, Constantin a fixat locul de întâlnire cu investigatorul de la Constanța. Trebuie să facem precizarea că, așa cum chiar el a declarat, Aurel Constantin a fost cel care a luat legătura cu ofițerul sub acoperire, pe care îl suna din penitenciar, cei doi purtând discuții atât pe 18 august 2008, cât și în ziua în care acțiunea a fost demascată. Încercând să ascundă fapta pe care o desfășura chiar sub nasul gardienilor, Aurel Constantin nu s-a referit niciodată în mod direct la heroină cu titlul de narcotice sau droguri, ci le-a oferit spre vânzare cu titlul de „balot de haine”. Mai mult, se pare că acel kilogram de cocaină pe care Aurel Constantin l-a oferit spre vânzare provenea din captura care i-a adus prima condamnare, respectiv cea de 16 ani. Potrivit avocatului suspecților, dar și declarațiilor unui martor audiat în apărare, deținutul Ilhan Ecrem, heroina ar fi fost ascunsă acasă la Aurel Constantin, nefiind găsită de polițiștii care au efectuat perchezițiile domiciliare în 2002, în cazul primei condamnări. Droguri dezgropate după șase ani Aurel Constantin a declarat în fața procurorilor și judecătorilor constănțeni că necazurile lui au pornit după ce, în 2002, l-a împrumutat cu 10.000 de euro pe un anume Kokadag Ramazam. Drept garanție a împrumutului, individul i-ar fi înmânat mai multe pachete în care, ulterior, s-a stabilit că se afla heroină. Drogurile au fost găsite acasă la Aurel Constantin, în 2002, iar el a fost condamnat la 16 ani de închisoare. Numai că, se pare, Aurel Constantin ascunsese separat, îngropate în pământ, două pachete a câte 500 de grame de heroină, care nu au fost găsite la percheziția din 2002. Așa că, șase ani mai târziu, Aurel Constantin a încercat să-și recupereze cei 10.000 de euro, vânzând pachetele pe care le mai avea de la Ramazam. Din cele declarate chiar ieri în fața magistraților de la Tribunalul Constanța de către Aurel Constantin, nimeni altul decât Ramazam ar fi fost cel care i-a dat lui Aurel Constantin numărul investigatorului sub acoperire, în acest fel întinzându-i o cursă. În instanță, procurorii DIICOT au solicitat condamnarea fraților Constantin la pedepse privative de libertate, iar în cazul lui Aurel au cerut ca ea să fie orientată spre limita maximă. Avocatul celor doi frați Constantin, Sorin Calaigii, a pus accentul pe poziția sinceră pe care au avut-o inculpații pe parcursul cercetărilor și a amintit că Aurel nu l-ar fi implicat deloc pe fratele său în traficul de droguri, dacă ar fi avut de ales. Mai mult, apărătorul a solicitat schimbarea încadrării juridice pentru Aurel Constantin din coordonare și trafic de droguri doar în trafic de droguri. În ultimul cuvânt, Constantin Constantin a afirmat că a vrut doar să-și ajute fratele să-și recupereze banii. La rândul său, Aurel Constantin a precizat că nu a fost vorba despre „un trafic de droguri de la un capăt la altul“ și a spus că îi pare rău că l-a implicat și pe fratele său în această faptă. Instanța a rămas în pronunțare.