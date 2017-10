A procedat corect sau nu poliţistul în "cazul Boureanu"? Controverse generate de o legislaţie ambiguă

2

Teroristii mioritici

Cei care incalca legea cu buna stiinta apeland la forta sau intimidare sunt din ce in ce mai multi,tocmai pentru ca legile din tara sunt foarte blande in privinta infractiunilor de acest fel. Populatia corecta nu are cum sa se simta aparata de o politie care nu se poate apara pe ea insasi. Noi tot o ardem cu frica de teroristi,cand de fapt la noi in tara suntem mult mai amenintati si in permanenta teroare din cauza clanurilor parca aflate sub protectia legii,ca niste specii ce trebuiesc protejate cu tot efortul.