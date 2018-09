A pregătit paraşutiştii din TRUPELE SPECIALE. "Omul-pasăre", peste 10.000 de salturi la activ

A pregătit parașutiștii din TRUPELE SPECIALE. "Omul-pasăre", peste 10.000 de salturi la activ

Astăzi, în centrul atenției se află Ramiro Nicolau, parașutistul cu cele mai multe salturi din România: în aproape 40 de ani de activitate, a sărit de peste 10.000 de ori!Puțină lume știe că parașutismul n-a fost primul său sport. L-a încercat ca pe o distracție, după ce s-a accidentat la kaiak-canoe.„Primul meu salt... până să mă sui acolo, eram super entuziasmat și când am ajuns sus și turnul ăla are vreo 80 de metri și vedeam tot Bucureștiul... oare cine m-a pus pe mine să mă urc aici?”, a povestit Ramiro Nicolau, la sport.ro.„Instructorii aveau un sistem foarte interesant: luau câte o fată mai bine pregătită de performanță și o puneau în față să sară; oricât de frică ți-ar fi fost, ceva din tine îți spunea să sari și tu”, a explicat parașutistul.Ca să sară cât mai des, a mers și în armată tot la parașutism.„Era singura modalitate de a face sport la adevărata valoare. Bineînțeles că nu puteam să facem numai sport, trebuia să facem și activități militare. Am pregătit peste 300-400 de oameni care au sărit cu parașuta. Erau parașutiștii care erau cooptați în trupele speciale. Ei trebuia să asigure anumite misiuni de luptă unde era necesară pătrunderea cu parașuta, cu parașuta aripă poți să te duci la 10.000 m să sari, să aterizezi unde vrei tu, pe orice timp, pe ploaie, furtună noaptea, oricând”, mai povestește „Omul-pasare” la sport.ro.Astăzi, Ramiro Nicolau împlinește 61 de ani. La Mulți Ani unui mare campion!