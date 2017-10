„A plouat” cu şoferi beţi pe străzile din judeţul Constanţa, după minivacanţa de 1 mai

„A plouat” cu șoferi beți pe străzile din județul Constanța, după minivacanța de 1 mai

După grătare și petreceri, mai mulți șoferi inconștienți s-au urcat la volan și au rămas fără permis, alegându-se și cu dosar penal pentru conducere sub influența băuturilor alcoolice.La data de 01.05.2017, ora 18.10, polițiștii din cadrul Postului de Poliție Cumpăna l-au depistat pe B.N., în vârstă de 40 de ani, din localitatea Cumpăna – județul Constanța, care a condus un autoturism, pe șoseaua Constanței din localitate, fiind sub influența băuturilor alcoolice.La data de 01.05.2017, ora 20.25, polițiștii din cadrul Postului de Poliție Tîrgușor l-au depistat pe B.M., în vârstă de 30 de ani, din Constanța, care a condus un autoturism, pe strada Victoriei din localitatea Grădina, fiind sub influența băuturilor alcoolice și fără a poseda permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule.La data de 01.05.2017, ora 20.30, polițiștii din cadrul Secției 1 Rurale Constanța l-au depistat pe M.N., în vârstă de 61 de ani, din localitatea Valu lui Traian – județul Constanța, care a condus un autoturism, pe strada Prieteniei din localitate, fiind sub influența băuturilor alcoolice.La data de 01.04.2017, ora 20.40, polițiștii din cadrul Postului de Poliție Valu lui Traian l-au depistat pe A.I.-C., în vârstă de 34 de ani, din Constanța, care a condus un autoturism, pe DN 3, fiind sub influența băuturilor alcoolice.La data de 01.05.2017, ora 21.30, polițiștii din cadrul Poliției orașului Hârșova l-au depistat pe A.I., în vârstă de 23 de ani, din Hârșova, care a condus un autoturism, pe strada Ovidiu din localitate, fiind sub influența băuturilor alcoolice.La data de 01.05.2017, ora 17.20, polițiștii din cadrul Poliției orașului Cernavodă l-au depistat pe M.Ș., în vârstă de 30 de ani, din localitatea Dunărea – județul Constanța, care a condus un autoturism, pe DJ 223, fiind sub influența băuturilor alcoolice.