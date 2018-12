A plouat cu dosare penale, pe numele mai multor şoferi din Constanţa

A plouat cu dosare penale, pe numele mai multor șoferi din Constanța

La data de 16 decembrie a.c., polițiștii din cadrul Postului de Poliție Mihail Kogălniceanu au depistat un bărbat, în vârstă de 43 de ani, care a condus un autoturism, pe DJ 222, fiind sub influența băuturilor alcoolice.La data de 17 decembrie a.c., polițiștii din cadrul Secției 4 au depistat un bărbat, în vârstă de 49 de ani, care a condus un autoturism, pe bulevardul I.C. Brătianu din Constanța, fiind sub influența băuturilor alcoolice.La data de 16 decembrie a.c., polițiștii din cadrul Secției 9 Rurală Topraisar au depistat un tânăr, în vârstă de 23 de ani, care a condus un autoturism, pe DN 38, având suspendat permisul de conducere.La data de 16 decembrie a.c., în jurul ora 00.40, polițiștii din cadrul Secției 9 Poliție Rurală Topraisar au depistat un tânăr, în vârstă de 24 de ani, care a condus un autoturism, pe DJ 395, fiind sub influența băuturilor alcoolice și fără a poseda permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule.La data de 16 decembrie a.c., polițiștii din cadrul Poliției orașului Năvodari au depistat un tânăr, în vârstă de 21 de ani, care a condus un moped neînregistrat, pe bulevardul Năvodari, fără a poseda permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule.În toate cauzele au fost întocmite dosare penale.