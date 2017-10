A OPTA SEARĂ DE PROTESTE. Constanţa nu se lasă! Constanţa protestează!

2

Mizerie

Stimabile, in cazul in care nu stiai, pentru curatenia, deszapezirea, ingrijirea orasului avem primar care incheie contracte cu firme de salubrizare. Aceste firme sunt platite din banii nostri. Asa ca, atata timp cat platim, aceste firme ar trebui sa isi faca treaba pentru cate sunt angajati si contractati... Problema dumneavoastra este ca unii au si dumneavoastra, nu. Asta-i viata domnule, oamenii poate muncesc pe branci sa aiba ce au, dumneavoastra ce faceti? Ati stat si v-ati plafonat la un loc de munca platit cu minimum pe economie in loc sa va zbateti pentru ceva mai mult! Asa ca, pentru lejeritatea dumneavoastra, acum va uitati cu ciuda si invidie la cei ce au un pic mai mult! Asta este pretul pentru vechea vorba romaneasca a caracterului: "lasa-ma sa te las". Nu sunteti de acord cu hotia??? Iesiti domnule in strada si faceti ceva in privinta asta, altceva in afara de a sta in casa la caldurica in speranta ca vor face altii, iesiti si spuneti-va parerea, este dreptul dumneavoastra!!! Altfel, permiteti-mi sa spun, atata timp cat nu va miscati fundul lenes din casa de la caldurica (pe care in curand nu o veti mai putea plati) priviti oamenii din Bucuresti cum matura si strang gunoaiele in urma lor dupa proteste si... CIOCU MIC, capul la cutie cum ati fost ivatati pe vremea comunismului si, eventual, fustita sus, capul in perna sa nu se auda daca doare si strangeti din dinti cand intra "anaconda-n vizuina dumneavoastra". Mult succes si... rezistati, rezistati penetrarilor!!!