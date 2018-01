A născut în haznaua din curte. Bebelușul căzut în latrină, preluat de SMURD

Intervenție mai puțin obișnuită a pompierilor și cadrelor medicale, în localitatea constănțeană Nicolae Bălcescu. O tânără, în vârstă de 21 de ani, a născut, ieri, în timp ce se afla într-o hazna. Tatăl femeii a spart cu un topor wc-ul din curte pentru a scoate pruncul cât mai repede.Bebelușul a fost adus la Spitalul Clinic Judetean de Urgență „Sf. Apostol Andrei” Constanța cu elicopterul SMURD și este internat la Terapie Intensivă Nou Născuți. Starea acestuia este critică, dar stabilă.Cu ocazia acestui eveniment, părinții tinerei au aflat că fata lor este gravidă, întrucât aceștia susțin că nu știau acest lucru. Tânăra ar fi rămas gravidă la începutul verii trecute și, în ultimul timp, se plângea de dureri în zona spatelui. Ieri dimineață, după ce a băut un ceai, Mihaela D. a mers la toaleta din curte, unde a născut fără să știe.„Fata a venit și mi-a spus că nu știe ce este în WC, ea știa că este gravidă, noi nu știam. Împreună cu ginerele am fost și am descoperit copilul, ea nu și-a dat seama. Am rupt dușumeaua cu toporul, ginerele a coborât, l-au scos și mi l-au dat mie. L-am pus în pătură și l-am băgat în casă, iar de restul procedurilor s-au ocupat soția și fata. Când mă gândeam că voiam să torn aici placă de beton, mai bine că nu am făcut asta. Cum mai scoteam copilul dacă turnam beton?”, povestește tatăl fetei.După ce a fost scos din hazna, băiatul nou-născut a fost dus în casă. Din fericire, părinții fetei au fost ghidați pas cu pas de medici, prin telefon, până la sosirea elicopterului SMURD. Astfel, aceștia au reușit să curețe toate dejecțiile și să-l țină în viață până ce cadrele medicale au ajuns în localitatea Nicolae Bălcescu. Apoi, bebelușul a fost preluat de elicopterul SMURD și în 10 minute a fost transportat la Spitalul Clinic Județean de Urgență Constanța.„Doctorii mi-au spus să-l scoatem de acolo, să-l învelim într-o pătură.Mi-au spus să-l curăț în nas, urechi și gură. Eram panicată și l-am încălzit încontinuu. Nu mai judecam cum trebuie, sper să fie bine. Ginerele a mers la toaletă, trecuse ceva timp de când venise fata, câteva minute. A auzit un zgomot și a crezut că era un cățel, că ne-au mai căzut în toaletă, chiar și găini. A venit fata cu telefonul și atunci ne-am dat seama că ceva s-a întâmplat”, afirmă mama fetei.Inspectoratul de Poliție Județean Constanța, sub coordonarea procurorilor, face cercetări în acest caz. Tânăra mamă este cercetată acum sub aspectul săvârșirii infracțiunii de violență în familie, în forma tentativei de omor. Deocamdată, procurorii nu au putut sta de vorbă cu fata, întrucât aceasta a fost operată și, în prezent, se recuperează la Spitalul Județean Constanța.„O echipă din cadrul IPJ Constanța, Serviciul Investigații Criminale, efectuează cercetări cu privire la săvârșirea infracțiunii de violență în familie, fapte prevăzute de art. 199, raportat la art. 200 Cod penal. Cercetările se efectuează sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanța”, a declarat agent Cristina Vasile, purtătorul de cuvânt al IPJ Constanța.