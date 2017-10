A murit medicul care a purtat de grijă copiilor, delfinilor şi sufletului

8

Recunostinta si RESPECT !

Dumnezeu sa primeasca in Imparatia Sa sufletul acestui Mare Medic ! Am avut ocazia sa-l cunosc personal si regret nespus ca nu am stiut nimic despre suferinta lui din aceasta viata; nu stiu daca as fi putut sa-l ajut in vreun fel dar cu siguranta as fi vrut macar sa-i multumesc pentru tot ce a facut pentru familia mea. A fost medic pediatru pentru sotul meu, pentru copiii mei, pentru mine, pentru o multime dintre rudele si prietenii mei. Numai vorbe bune am auzit despre dumnealui. MULTUMESC Cerului ca mi l-a scos in cale pe acest OM de omenie, cum rar intalnesti. Cu o cultura vasta, cu o inima larga, extrem de responsabil in fiecare caz in care se implica . Un patriot adevarat, profund marcat de criza de valori in care a intrat neamul romanesc, nu se sfia sa vorbeasca deschis despre abuzurile celor catarati in varful ierarhiei sociale in urma evenimentelor din decembrie 89, la fel cum nu se sfia sa critice racilele sistemului comunist . in vremea aceea. De aceea , probabil, nu s-a prea bucurat de simpatia si ajutorul puterilor locale din toate timpurile istorice pe care le-a trecut in aceasta lume. Respect din toata fiinta mea pentru intuitia sa medicala, castigata dupa atatia ani de studiu. Practic nu a incetat niciodata sa invete iar daca nu dadeam de dansul la Casa de Piatra il gaseam negresit peste drum, la biblioteca Universitatii Ovidius. Lumina sa-ti calauzeasca pasii in drumul spre o lume mai buna, Domnule DOCTOR !