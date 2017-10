A murit Corneliu Vadim Tudor

1

De ce Antena 3 ?

Rusine ANTENA 3 care pare a fi tribuna poporului, nimic despre Vadim eroul Romaniei, pe care moartea la pacalit punandu-i in cafeaua lui soricioaica, inainte ca el sa-i fi pus soricioaica mortii incafea. Vulpea sireata, moartea, la pacalit si la ucis inainte ca ea, moartea sa fi sorbit din cafeaua otravita de Vadim. A plecat dupa marele poet national Adrain Paunescu sa mai vorbeasca oleaca acolo in ceruri. Dragii nostri poeti si scriitori mareti, aparati Romania de acolo din ceruri, ati fost mari patrioti si ati murit pentru binele Romaniei ! Dumnezeu sa va odihneasca in pace, la loc luminat, la loc cu verdeata !