A murit Constantin Iordache, preşedintele Clubului Amiralilor

Viceamiralul Constantin Iordache,

Sincere condoleante familiei ! Intr-adevar a fost un om deosebit. Niciodata nu am schimbat o vorba cu dansul,dar l-am admirat. Din cohorta de "baravi" amirali Romani,este printre putinii ajunsi la gradul de viceamiral pe merite,iar nu prin cumetrie si pile.Azi in afara de viceamiralul Marius Hanganu si inca vreo doi trei ,nu cred ca mai sunt in flota Romana mai mult de doi-trei care se pot compara cu Domnul viceamiral Constantin Iordache,care este un Domn si in Mormant. DUMNEZEU SA-L odihneasca in pace !