A lovit o maşină, a spulberat trei persoane din staţia de autobuz şi s-a oprit într-un bloc

Pățania unui șofer de jeep, vineri seară

A lovit o mașină, a spulberat trei persoane din stația de autobuz și s-a oprit într-un bloc

Vineri seară, trei persoane care așteptau autobuzul RATC în stația din dreptul Poliției Municipale, de pe bulevardul Ferdinand, au văzut moartea cu ochii după ce au fost luate pe sus de o mașină de teren, scăpată de sub control. Potrivit lucrătorilor Serviciului Poliției Rutiere Constanța, șoferul autoturismului marca Grand Cherokee, Marian Marius C., de 46 de ani, în timp ce rula pe bulevardul Ferdinand, în zona blocului A7, a pierdut controlul volanului, a lovit mai întâi bordura din partea dreaptă, după care a tras brusc de volan spre stânga, intrând pe sensul opus de mers și urcând pe trotuarul din stânga. Aici a lovit un autoturism marca Dacia, ce era parcat, a luat pe sus trei persoane care se aflau în stația de autobuz, iar apoi s-a oprit într-un balcon de la parterul blocului A7. Polițiștii spun că victimele, Luminița R., de 38 de ani, Cadâr S., de 31 de ani, și Narcisa I., de 18 ani, au fost transportate de urgență la spital. Primele două persoane au fost internate. Polițiștii au demarat o anchetă în vederea stabilirii cu exactitate a condițiilor care au dus la producerea accidentului și vor lua măsurile care se impun.