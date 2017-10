A jefuit-o pe patroana concubinei sale

Un tânăr din Cernavodă este anchetat de oamenii legii din localitate, după ce a sustras mai multe bijuterii din aur dintr-o casă. Polițiștii spun că podoabele îi aparțin Luminiței C., proprietara casei, dar și a unui magazin, amplasat în curtea locuinței. Păgubita și hoțul, Nicolae Marian, de 25 de ani, se cunosc, iubita tânărului fiind una dintre vânzătoarele de la magazinul Luminiței C. Cum vânzările magazinului merg bine, Nicolae a dedus că patroana o duce bine din punct de vedere financiar. Așadar, miercuri dimineață, bărbatul a pus la cale un plan de a o jefui. În timp ce Luminița C. se afla la magazin, Marian a intrat în locuința acesteia. Pe ușă, care fusese lăsată descuiată de către proprietară. S-a oprit la noptiera dintr-un dormitor, a deschis un sertar și, mare baftă pe Nicolae, înăuntru se aflau bijuterii din aur. Fără să stea prea mult pe gânduri, bărbatul a luat podoabele, le-a ascuns într-un buzunar și dus a fost. N-a trecut mult timp până proprietara a descoperit lipsa bunurilor. Femeia a anunțat imediat Poliția, iar în câteva ore hoțul a fost prins. Potrivit polițiștilor din Cernavodă, bijuteriile din aur, în greutate de 17 grame și valorând aproape 1.000 de lei, fuseseră valorificate de Nicolae Marian la o casă de amanet. Oamenii legii le-au recuperat pe toate. Tânărul este cercetat, în stare de libertate, pentru comiterea infracțiunii de furt. El nu are antecedente penale.