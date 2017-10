A încetat din viaţă dr. Arsenie Mătuşa

1

ERATA

Inainte de toate sa spunem DUMNEZEU SA-L ODIHNEASCA. Dupa aceasta , draga jurnalisto, fa corectia necesara. Daca avea 66 de ani, n-avea cum sa fi absolvit cursurile facultatii in 1946. Anul 1946 ar putea fi anul nasterii. Daca a absolvit in anul 1946, atunci mai mult ca sigur ca s-a nascut mai devreame si prin urmare a fost mai in varsta la data decesului.