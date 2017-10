Vrând să ajungă mai repede acasă...

A furat un microbuz plin cu pasageri

Ieri dimineață, un tânăr, Gabriel Lupescu, care se afla sub influența băuturilor alcoolice, a furat un microbuz, plin cu pasageri, din Tomis 3, și a plecat cu el la plimbare, vrând să ajungă, spune el, mai repede acasă. Șoferul microbuzului (cu numărul de înmatriculare CT-85-MTP), văzând cum îi pleacă mașina de sub nas, a plecat în urmărirea hoțului. Între timp, a fost alertată și Poliția Rutieră, care a găsit microbuzul pe bulevardul Tomis, din Constanța. Totodată, șoferul, nervos, l-a luat la bătaie pe hoț, bumbăcindu-l bine până la apariția oamenilor legii. Potrivit șeful Biroului Poliției Rutiere Constanța, inspector Ciprian Sobaru, individul a fost luat la verificat și nu mică le-a fost mirarea oamenilor legii când au constatat că băiatul nu avea nici permis pentru a conduce un microbuz de persoane și se afla și sub influența băuturilor alcoolice. Testat fiind cu aparatul Drager, s-a constatat că el avea 0,83 mg/l alcool pur în aerul expirat. Prin urmare, pe numele lui Gabriel Lupescu, de 23 de ani, s-a întocmit un dosar penal pentru comiterea infracțiunilor de conducerea unui autoturism sub influența băuturilor alcoolice și fără a poseda permis de conducere a microbuzelor, precum și pentru furt calificat.