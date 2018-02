A furat telefonul unei vânzătoare dintr-un magazin. Totul, surprins de camere. Îl recunoaşte cineva?

A furat telefonul unei vânzătoare dintr-un magazin. Totul, surprins de camere. Îl recunoaște cineva?

Ştire online publicată Miercuri, 21 Februarie 2018. Autor: Cuget Liber Online.

Incidentul a avut loc sâmbătă. Pe imagini se vede cum femeia caută niște produse cosmetice pentru o clientă. Un bărbat profită de netenția celor două, se apropie ușor de tejghea și îi fură vânzătoarei telefonul, apoi se face nevăzut. Femeia a observat lipsa telefonului când hoțul deja nu mai era în magazin. A anunțat poliția și i-a cerut proprietarului magazinului imaginile de pe camerele de supraveghere, pe care apoi le-a distribuit pe online. Hoțul nu a fost identificat, însă, nici până acum."Observasem de ceva timp, după vreo zece minute, că nu aveam telefonul pe masă. Am sunat la Poliție, am declarat furtul respectiv. Cei de la Poliție au spus că nu au echipaj momentan să trimită, dar să depun plângere împotriva persoanei care mi-a furat telefonul. Doar atât m-a întrebat băiatul respectiv de la Poliție, dacă doar atât mi s-a furat și am zis da, trebuia să mi se fure altceva? Și a zis nu, nu, nu. Așteptările pe care le am: ori să îmi aducă telefonul înapoi, care sunt convinsă cu siguranță că nu o să îl aducă, dar eventual contravaloarea lui", spune femeia.