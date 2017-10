A furat cosmetice şi a crezut că scapă nepedepsit

1

Dar cand clientii sunt furati ?

Nu incurajez nici un furt cine fura trebuie sa plateasca pentru fapta sa .Dar ar trebui sa scrieti si despre modul cum clientii sunt furati . Am cumparat de la Auchan o floare in ghiveci.La raft 9.54 lei la casa pe bon 21.26 lei.Norocul meu ca am cumparat doar 3 produse si am observat imediat hotia .Casiera Oglinda Gabriela mi-a spus ca pe ambalajul florii erau 2 coduri de bare.De la casa nu am primit banii,chiar daca este greseala lor, trebuie sa mergi la biroul de informatii sa te rogi de personalul de acolo pentru a primi diferenta cu care ai fost furat .Am intrebat-o pe duduia de la informatii daca eu furam un obiect in valoarea diferentei de 11 lei si apoi cand ma controlati si va spuneam ca am gresit ma iertati ? Cati oameni sunt furati prin oferte mincinoase ,mai ales cand ai carutul plin, iti mai aduci aminte de toate preturile. Cumparatorii ar trebui sa nu se lase pacaliti de oferte iar produsele cu pret redus sa le verifice la cititoarele de bare . O situatie pe care am intilnit-o la alt furacios. Am luat un articol pe care era trecuta alta eticheta cu reducere 30%.La casa stupoare imi cere pretul vechi deoarece preturile s-au schimbat in acea dimineata.Cand am chemat seful de magazin si i-am spus ca aceste reduceri sunt facute de magazin si nu au legatura cu sediul central mi-a restitituit diferenta.Cand intilniti aceasta situatie trebuie reclamati deoarece pretul care este pe produs trebuie sa apara pe bonul fiscal .