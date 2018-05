A fost prinsă femeia care a provocat accidentul de pe Ferdinand. De ce a fugit?

Femeia aflată la volanul unui autoturism Volkswagen, care a provocat un accident cu victime pe bulevardul Ferdinand și apoi a fugit de la fața locului, a fost identificată și depistată de polițiștii constănțeni. Potrivit anumitor surse, femeia se numește Gina Dragu, are 26 de ani, și a plecat de la locul accidentului pentru că ar fi consumat băuturi alcoolice sau alte substanțe interzise. Ea a fost dusă la spital pentru recoltarea de probe biologice.În trecut, Gina Dragu a fost cercetată pentru deținere și trafic de droguri de mare risc și etnobotanice. Femeia a fost condamnată în anul 2013, la doi ani de închisoare cu suspendare.„La data de 12 aprilie, in jurul orelor 15.35, la intersecția b-dul Ferdinand cu str Mihai Viteazul, in dreptul imobilului cu nr.17, conducătorul unui auto marca VW Tiguan, care se deplasa dinspre b-dul I.C.Bratianu către str. Mihai Viteazu, a intrat in coleziune cu doua auto oprite la semafor. Au rezultat trei persoane rănite usor, o femeie, un bărbat și un minor. Conducătorul auto VW a părăsit locul accidentului fără încuviințarea organelor de politie”, susțin reprezentanții IPJ Constanța.După producerea accidentului, Gina Dragu, alături de doi bărbați de etnie romă au făcut scandal, amenințând vicitmele. De frică, o femeie și bebelușul acesteia, răniți în cadrul accidentului, s-a refugiat în sediul postului Radio Sky. Ulterior, două ambulanțe SAJ Constanța au transportat la spital șoferul de taxi, în vârstă de 56 de ani, dar și femeia alături de bebeluș, pentru investigații amănunțite. Din fericire, cele trei victime au fost rănite ușor.