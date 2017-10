"A fost plimbată cu piciorul în pungă prin jumătate de ţară! Ar fi avut şanse să meargă din nou dacă se intervenea la timp!"

"A fost plimbată cu piciorul în pungă prin jumătate de țară! Ar fi avut șanse să meargă din nou dacă se intervenea la timp!"

"Domnule ministru dormiți bine? Dacă era copilul dumneavoastră? Se întâmplă în România. O fetiță de 6 ani a fost plimbată cu piciorul în pungă prin jumătate de țară. Și pe sol și prin aer. A fost ,,tratată” mai bine de 9 ore pe aeroporturile din Constanța, București și Iași pentru că nici măcar în București nu s-a găsit un spital în care să poată fi operată. Ar fi avut șanse să meargă din nou dacă se intervenea la timp. Așa a rămas infirmă. Dacă nici în capitală nu se poate interveni în timp util pentru un astfel de caz oare cum se petrec lucrurile prin alte locuri. Și e extrem de grav că iar o dați cotită privind modul cum s-a intervenit în situațiile de urgență:,,Nu știu care e situația, nu știu unde a fost plimbată sau dusă fetiță.”Însă oficial ne merge bine. La televizor vezi că suntem mai tari decât toata Europa și chiar America în materie de urgențe iar acum, după ce s-au dat bani grei pe tablete, nu avem aversar la nivel mondial. Tichie de mărgăritar îi lipsea sistemului de urgență. Și câte o privatizare dubioasă la nivel local.Realitatea bate filmul. 60000 de morți evitabile în fiecare an. După acest caz și ultima năstrușnicie cu intervenția elicopterului la Piatra Craiului constați că lucrurile funcționează doar pe hârtie. În caz de razboi, cutremur, altă butelie sau bube dulci suntem terminați. Să nu ziceți iar că nu știți.Nu vom avea spitale noi pentru că, se vede acum și din avionul de Viena, avem un nou ministru zero, preocupat doar de a proteja interesele multinaționalelor din industria farma:1. Spital regional de urgență: 200 milioane de euro.2. Amplasare: zero. Trebuia făcută de către minister.3. Finanțare: zero. Trebuia facută din fonduri europene. Programul Operațional de Infrastructură Mare. Și absorbție zero.4. Înființare: zero. Trebuia facută prin hotărâre de guvern.5. Studii de fezabiltate: zero Trebuia făcută de către minister.6. Tehnocrații de la sănătate: zero.7. Guvern: zero.8. Eu am făcut un spital (HG 970).9. Cineva l-a distrus. Interesat.10. Murim și vom muri cu zile. Unul câte unul. Câte 5-6 în fiecare zi. Asta până la următorul Colectiv.Alo, domnule ministru, dormiți bine?"