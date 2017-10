A fost activat planul ROŞU de intervenţie. Desfăşurare impresionantă de forţe în Constanţa şi restul ţării

A fost activat planul ROȘU de intervenție. Desfășurare impresionantă de forțe în Constanța și restul țării

Exercițiu de alarmare pentru verificarea capacității de reacție și de intervenție a structurilor pentru situații de urgență. Ministerul Afacerilor Interne a inițiat un exercițiu de alarmare a structurilor pentru situații de urgență în București și în județul Iași. Din Constanța vor pleca spre Capitală 2 ambulanțe SMURD tip B2, 2 autospeciale de transport personal și victime multiple, autospeciala pentru descarcerarea grea, autospeciala pentru intervenție la accidente colective și calamități, autospeciala CBRN, 2 autospeciale de stingere, 2 camioane de intervenție, 3 microbuze și 140 de salvatori. De asemenea, la joncțiunea de la Cernavodă, se vor alătura alte autospeciale de la Medgidia și Cernavodă.Potrivit scenariului exercițiului „Seism 2016”, în această dimineață, în zona Vrancea, s-a produs un cutremur major, cu magnitudinea de peste 7 grade pe scara Richter, care a afectat orașele București și Iași. Structurile ISU din toată țara au fost alertate și au trecut la planul ROȘU de intervenție, care presupune ca întreg personalul să se prezinte la unitate. Efectivele ISU din județele care nu au fost afectate de seism vor pleca spre București și Iași.Pentru asigurarea intervenției în zonele afectate, în sprijinul structurilor Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, au fost mobilizate și efective ale Poliției, Jandarmeriei și ale Inspectoratului General de Aviației al MAI. În acest moment este în desfășurare faza de evaluare a pagubelor. De asemenea, a fost alertat Statul Major General al Ministerului Apărării Naționale pentru oferirea de sprijin în caz de nevoie.Exercițiul “Seism 2016” se desfășoară sub coordonarea DSU și are ca scop verificarea capacității de reacție și de intervenție a structurilor pentru situații de urgență, timpul necesar mobilizării unor capabilități suplimentare, modul de implementare a procedurilor de coordonare adoptate în acest an, precum și identificarea și remedierea eventualelor deficiențe.Pe parcursul desfășurării exercițiului vor fi făcute comunicări publice de către DSU al MAI.