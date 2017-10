A făcut zob o maşină de poliţie

A făcut zob o mașină de poliție

O mașină de poliție a fost făcută zob, sâmbătă noapte, în Adamclisi. Florin C., de 20 de ani, din lo-calitatea Pietreni, ieșise dintr-o discotecă și conducea, pe la ora 2 noaptea, pe strada principală, în Adamclisi.„Într-o curbă, tânărul a pierdut controlul volanului și a intrat în coliziune cu un indicator rutier. În urma impactului, șoferul a tras de volan și a avariat o mașină de poliție, parcată regulamentar în afara părții carosabile”, a declarat comisarul șef Adrian Rapotan, adjunctul șefului Inspectoratului Județean de Poliție Constanța. După ce a văzut ce grozăvie a comis, tânărul a fugit de la fața locului. Polițiștii au plecat imediat pe urmele lui și au reușit să-l identifice în scurt timp. Din primele cercetări, oamenii legii au stabilit că Florin C. nu mai avea dreptul de a conduce de două săptămâni, mai exact de pe 14 septembrie, de când îi fusese suspendat permisul de conducere. De asemenea, șoferul buclucaș era băut, având o alcoolemie de 0,86g/l alcool pur în aerul expirat. Tânărul urmează să fie prezentat, astăzi, procurorilor Parchetului de pe lângă Judecătoria Medgidia. El este acuzat de conducere fără permis, conducere sub influența alcoolului, părăsirea locului accidentului și distrugere.