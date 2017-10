A dat maşina unui „şofer“ fără permis şi s-a ales cu dosar penal

2

Granicerii vigilenti

Observ ca toate militiile, fie ca sunt de la graniceri, ordine publica, etc , se pricep cel mai bine cand vine vorba de circulatia pe drumurile publice. Asadar , cand n-au ce face, ori din plictiseala, baietii in uniforme ies la drumul mare sa faca ordine in ograda politiei rutiere. Intr-o buna zi, o sa ma traga pe dreapta... Politia Animalelor, sa-mi verifice valabilitatea rovinietei sau daca am permis!