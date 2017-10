A condus pe contrasens, sub influenţa drogurilor, cu permisul suspendat

Reținut pentru 24 de ore!

A condus pe contrasens, sub influența drogurilor, cu permisul suspendat

Un șofer drogat cu canabis a circulat pe contrasens pe DN3, după care a ieșit în decor, provocând un accident rutier. Totul a început ieri dimineață, când cadrele medicale ale Serviciului de Ambulanță Județean Constanța au fost solicitate să intervină pentru un pacient căzut, pe strada Nehoiului, în municipiul Constanța.După sosirea ambulanței, pacientul a devenit agitat, s-a urcat la volanul unui autoturism marca Audi și a demarat în trombă. Asistenta de pe ambulanță a anunțat în dispecerat ce s-a întâmplat, polițiștii fiind alertați. La scurt timp după ce a plecat, Lucian C. a produs un accident rutier, ieșind cu mașina în decor, după ce a circulat și pe contrasens, la intrare în Constanța, dinspre localitatea Valu lui Traian.La locul accidentului, a intervenit un echipaj SMURD, care l-a găsit pe bărbat în aceeași stare agitată, fiind recalcitrant. Potrivit oamenilor legii, tânărul, în vârstă de 23 de ani, din orașul Năvodari, a condus mașina aflându-se sub influența substanțelor interzise. Asupra acestuia, polițiștii au găsit o pungă cu canabis, un joint și un pistol cu gaze. În plus, tânărul a condus deși are permisul suspendat.Lucian C. a fost condus la sediul Poliției Rutiere din Constanța pentru luarea măsurilor legale ce se impun. Acesta a fost reținut pe bază de ordonanță pentru 24 de ore și introdus în Centrul de Reținere și Arest Preventiv al IPJ Constanța. El urmează a fi prezentat magistraților cu propunerea de arestare preventivă.