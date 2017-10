A aruncat vina pe bătrâna pe care procurorii spun că a omorât-o

George Adrian Ioan, bărbatul de 37 de ani care a fost trimis în judecată, la începutul acestui an, pentru tentativă de viol, omor și tâlhărie, a negat cu vehemență, ieri, în fața judecătorilor constănțeni, comiterea faptei. El a susținut că nu i-a tras decât două palme peste față femeii pentru că aceasta insista să devină concubinul ei. „Pe 14 octombrie 2008, am venit acasă de la serviciu și am vrut să îmi strâng rufele să le duc la spălat, la Bălcescu, însă gazda mi-a spus că le-a spălat pentru că așa a vrut. Apoi mi-a zis că poate să-mi facă menajul în fiecare zi și chiar ar renunța la chirie dacă sunt de acord să întrețin relații sexuale cu ea, adică să trăim împreună. Am refuzat-o pentru că era prea bătrână pentru mine și i-am tras două palme fiindcă insista să rămân în apartament. Mi-am adunat lucrurile și am plecat la fosta mea concubină, iar gazda a rămas în casa ei, teafără și nevă-tămată”, a declarat George Adrian Ioan. El a negat afirmațiile vecinilor din bloc precum că femeia a ieșit dezbrăcată în fața blocului, strigând după ajutor. „Am stat numai o săptămână în casa ei, cu chirie, dar nicio clipă nu m-am gândit că femeia dorește să fiu concubinul ei”, a mai spus inculpatul la finele declarației. Unul dintre fiii bătrânei a solicitat daune morale de la inculpat în valoare de 100.000 de lei și materiale de 30.000 de lei. Potrivit rechizitoriului, victima, în vârstă de 66 de ani, la începutul lunii octombrie 2008, l-a primit în gazdă pe inculpat, el locuind într-unul din dormitoare, iar victima în celălalt, folosind în comun grupul sanitar. La data de 15 octombrie 2008, Ioan, după terminarea programului de lucru, a consumat băuturi alcoolice și, ajungând la domiciliul victimei, în jurul orei 20, a pătruns în ținută sumară în dormitorul victimei și, sub amenințări cu bătaia și moartea, i-a solicitat acesteia să întrețină cu el raport sexual. Pe motiv că a fost refuzat, inculpatul s-a năpustit asupra femeii și, sub amenințări cu moartea, el i-a aplicat victimei lovituri multiple cu pumnii în zona capului, a feței și a pieptului, conjugate cu acțiuni de sugrumare prin comprimarea degetelor în jurului gâtului și astuparea feței cu o pernă, concomitent cu dezbrăcarea vic-timei și așezarea peste aceasta cu intenția realizării unui raport sexual. În aceste împrejurări, victima, Costea Lica, a reușit să scape din mâinile agresorului și, sub pretextul că dorește să-și ia niște medicamente, a reușit să ia din bucătăria locuinței o mână de sare pe care a aruncat-o în ochii inculpatului ce o urmărea, concomitent cu aplicarea unei lovituri cu piciorul, în zona organelor genitale, cu scopul de a-l îndepărta de ea, reușind să fugă prin ieșirea existentă în bucătăria locuinței, ce dădea în grădina blocului. În aceste momente, inculpatul, sub amenințarea a două cuțite ce le luase din bucătărie, a încercat să o determine pe femeie, care ieșise în exteriorul blocului în pielea goală, să revină în apartament, dar ea a refuzat și, în dorința ei de a scăpa de agresor, i-a cerut să părăsească apartamentul pe motiv că nu-l va reclama. În aceste condiții, inculpatul, după ce a luat cu el două cuțite și suma de 150 de lei, a părăsit locuința, nemaivenind până la data depistării, adică 15.11.2008. Victima a murit însă, la puțin timp, la spital, din cauza loviturilor aplicate de inculpat.