75% dintre instructorii auto constănţeni autorizaţi nu vor mai avea voie să profeseze

75% dintre instructorii auto constănțeni autorizați nu vor mai avea voie să profeseze

Aproximativ 200 de instructori auto riscă să rămână fără ocupație după ce noile norme privind autorizarea și funcționarea școlilor de șoferi și a instructorilor autorizați vor intra în vigoare. Ordinul 1019 din octombrie 2009, care reglementează activitatea acestora, aduce o serie de schimbări, care, practic, îi vor scoate pe mulți din câmpul muncii, instructorii amenințând deja cu procese în instanță. De partea cealaltă, Autoritatea Rutieră și Serviciul de Examinări și Permise Auto susțin că noile norme sunt binevenite pentru a crește calitatea pregătirii viitorilor șoferi. Instructorii auto care lucrează pe cont propriu vor trebui să îndeplinească noi condiții pentru a-și putea exercita meseria mai departe. Printre altele, ei trebuie să arate că au o experiență de cel puțin trei ani de zile într-o școală de șoferi, trebuie să se înregistreze la agențiile fiscale ca persoane fizice autorizate, pentru a plăti taxe și impozite, și nu mai au voie să colaboreze decât cu o singură școală de șoferi. De asemenea, noul ordin aduce multe modificări și în ceea ce privește evidența și fișele de traseu ale cursanților. Vor apela la justiție pentru a-și face dreptate În fața acestor noi reglementări, Asociația Instructorilor Auto Independenți, filiala Constanța, anunță că Ministerul Transporturilor și Autoritatea Rutieră Română se vor trezi cu sute de procese în instanță deoarece refuză dreptul de a munci unei categorii profesionale destul de importante – instructorii auto. Vasile Budu, președintele Asociației, a precizat că, dacă se aplică noile norme, în județul Constanța mai bine de 75% dintre instructorii autorizați vor rămâne pe drumuri deoarece nu vor mai avea dreptul să profeseze. „Dacă se aplică ordinul 1019, peste 200 de instructori autorizați, din 280 cât sunt în total, nu se vor mai încadra în noile norme și vor trebui să tragă pe dreapta. Însă nu vom renunța la luptă. Am primit de la București o adresă prin care toți instructorii care își vor pierde autorizațiile sunt îndemnați să dea în judecată Ministerul Transporturilor și ARR. Legea ar trebui să se aplice cu data intrării ei în vigoare și nu retroactiv. Ce vină are instructorul auto care s-a autorizat acum trei ani că s-au schimbat normele acum și el nu se mai încadrează. El a fost autorizat pe vechea lege și trebuie să-și desfășoare în continuare activitatea. Noile norme ar trebui să se aplice instructorilor auto care doresc de acum încolo să se autorizeze. Celor care sunt deja autorizați la Registrul Comerțului nu văd de ce să li se retragă licența”, ne-a declarat Vasile Budu, apreciind totodată că se vor găsi soluții și în această situație de a ocoli prevederile legale: „Dacă se vor aplica noile norme, sunt sigur că cei afectați nu vor sta cu mâinile în sân și vor căuta să-și rezolve situația. găsesc ei o cale să fraudeze sistemul. Românul e inventiv, se descurcă în orice situație. Dacă nu, se recalifică”. Atitudinea ARR Constanța De asemenea, instructorii auto acuză ARR că îi amenință și le tratează superficial problemele. „Nu înțelegem de ce ARR face confuzie între instructorii auto atestați, care au dreptul să lucreze doar în cadrul unei școli de șoferi, și instructorii autorizați, care lucrează independent. Noi suntem autorizați, ar trebui să avem același statut ca și școlile de șoferi autorizate. Însă nu e așa. Pe noi ne amenință ARR că ne termină, că vedem noi, de parcă am face cine știe ce. Am să ridic problema la București, la prima ședință a Asociației, în legătură cu atitudinea ARR Constanța”, spune șeful Asociației Instructorilor Auto Independenți, filiala Constanța. Birocrație mai multă Pe lângă prevederile stricte în ceea ce privește autorizarea, instructorii auto reclamă și birocrația excesivă instaurată de noile norme. „Hârțogăraia o să ne termine. Trebuie să completăm tot felul de foi pentru fiecare cursant. Trebuie să fac foaie de parcurs, după aceea să scriu în fișa cursantului, deși cele două hârtii vor conține același lucru. Așa o să ajungem să stăm câte o jumătate de oră pe marginea drumului cu elevii ca să completăm hârtii. Se bat prea multe cap în cap, ne cer de cinci ori același lucru pe hârtii diferite. Iar formularele sunt tipizate și costă o grămadă de bani. Zilele trecute, o școală de șoferi a comandat la o tipografie toate tipizatele astea și au costat-o 18 milioane de lei (n.r. - lei vechi). Vă dați seama că banii ăștia se vor regăsi în cele din urmă în prețul pe care îl vor plăti cursanții. După ce că avem din ce în ce mai puțini elevi pentru că lumea nu mai are bani, pentru că sunt tot mai mulți șomeri, acum va trebui să creștem și tarifele”, a mai adăugat Vasile Budu. Săptămâna trecută, conducerea ARR Constanța a invitat toate școlile de șoferi din județ la o întâlnire pentru a discuta pe marginea noilor norme care le reglementează activitatea. Urmează ca în perioada următoare o astfel de întâlnire să se organizeze și cu instructorii auto autorizați.