Bilanț estival la Poliția de Frontieră Constanța

49 de persoane au fost salvate de pe mare pe timpul verii

Lucrătorii Inspectoratului Județean al Poliției de Frontieră Constanța au avut o vară plină. Ei au îndeplinit 355 de acțiuni, doar cu forțele proprii, iar în alte 85 de acțiuni au cooperat cu alte structuri specializate ale MIRA. Au fost înregistrate peste 800 de evenimente, în care au fost implicate aproximativ 900 de persoane. Comisar șef Adrian Burcea, purtătorul de cuvânt al IJPF, spune că activitățile derulate de polițiștii de frontieră în aria lor de competență au avut rolul de a asigura un climat de siguranță și ordine publică în punctele de trecere a frontierei, precum și la fluidizarea traficului de călători și marfă. Astfel, în acest sezon estival au fost înregistrate 818 evenimente, cu 904 de persoane implicate. Au fost constatate 105 infracțiuni, în care au fost implicate 146 de persoane, au fost vizate trecerile ilegale a frontierei de stat sau tentativele la această infracțiune (12 cazuri cu 16 cetățeni străini implicați), braconajul piscicol (18 cazuri cu 43 de cetățeni) și alte infracțiuni (75 cazuri cu 87 de cetățeni), din competența Poliției de Frontieră. Peste trei tone de pește au fost confiscate Alături de alte instituții cu atribuții specifice la Marea Neagră (ANPA – filiala Dobrogea, INCD Grigore Antipa Constanța, DADL și Căpitănia Zonală Constanța) a fost monitorizată, în mod constant, activitatea desfășurată în zona litoralului, pe linia siguranței navi-gației, a protejării faunei marine și a protecției mediului. Potrivit șefului IJPF Constanța, comisar șef Adrian Tobă, o atenție deosebită a fost acordată acțiunilor de combatere a braconajului piscicol. Așa se face că infracțiunile constatate au permis reținerea a 3.500 de kg de pește, diferite specii, trei bărci, o barcă cu motor, 245 bucăți plase monofilament cu o lungime totală de patru kilometri. Polițiștii spun că, pe linia prevenirii și combaterii actelor de migrațiune ilegală și traficului de persoane, una dintre acțiunile semnificative a avut loc la data de 24 iulie a.c., la Ostrov, când în urma unei acțiuni comune româno-bulgare, au fost depistați trei cetățeni irakieni care trecuseră ilegal frontiera din Bulgaria în România, în scopul deplasării într-o țară vest europeană. Persoanele respective au fost returnate autoritățile bulgare. Bunuri confiscate în valoare de peste șase milioane lei Pe linia combaterii traficului de valută falsă, la data de 3 august, polițiștii de frontieră, sub coordonarea unui procuror DIICOT, au reținut cinci cetățeni români, care ofereau spre vânzare 20.000 de dolari falși. Au fost confiscate apa-ratura și soft-ul utilizat la falsificarea de valută și lei, iar ancheta este continuată de ofițeri ai IPJ Constanța. Alte acțiuni au vizat traficul internațional cu autoturisme furate, fiind reținute în trafic și indisponi-bilizate trei autoturisme de lux, furate din Italia, cu o valoare totală de peste 100.000 de euro. Alte acțiuni au vizat combaterea actelor ce aduc atingere unui drept de proprietate intelectuală, întocmindu-se, în acest sens, 25 de dosare penale, fiind confiscate produse contrafăcute constând în articole de îmbrăcăminte, produse de igienă personală și altele în valoare de 6.500.000 lei. Semnificativ este cazul din 21 iunie a.c., când în două containere sosite din China, au fost descoperite bunuri contrafăcute, constând în articole de încălțăminte sport (19.200 articole), care, valorificate la valoarea pieței, ar fi valorat 3.300.000 lei (un milion de euro). 