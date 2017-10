Pericol public pe șoselele județului!

44 de permise de conducere, suspendate într-o singură noapte

Aproximativ 500 de polițiști au desfășurat, în noaptea de duminică spre luni, acțiuni preventive, la care au participat efective de poliție rutieră, ordine publică, investigații criminale și investigarea fraudelor din cadrul Inspectoratului de Poliție al Județului Constanța. Potrivit purtătorului de cuvânt al IPJ Constanța, subinspector Radu Croitoru, în cadrul acțiunii, au fost verificate 235 unități de alimentație publică, 125 de societăți comerciale, 22 case de schimb valutar și 2.845 de autovehicule depistate în trafic. Totodată, au fost legitimate 3.311 persoane, iar 239 de conducători auto au fost testați cu aparatul etilotest. În urma activităților desfășurate, polițiștii au constatat 39 de infracțiuni, au aplicat 852 de sancțiuni contravenționale, în valoare totală de 128.895 lei, și au reținut în vederea suspendării 44 de permise de conducere și 77 certificate de înmatriculare. Pe lista șoferilor prinși, în trafic, sub influența alcoolului s-a înscris și Lidonel Buhanschi, de 46 de ani, din Mangalia, care conducea un autoturism, înmatriculat în Bulgaria, fără a avea permis de conducere și având o alcoolemie de 1,24 mg/l alcool în aerul expirat. Nici Ștefan Neculaie, de 41 de ani, din Hârșova, nu a scăpat de vigilența oamenilor legii. El a fost depistat la volanul unui autoturism pe strada Vadului, din Hârșova, în timp ce se afla sub influența băuturilor alcoolice (0,62mg/l alcool pur în aerul expirat). Și Sorin Gheralia, de 34 de ani, din localitatea Lumina, a rămas fără permis deoarece, potrivit anchetatorilor, conducea mașina sub influența băuturilor alcoolice (0,96mg/l alcool pur în aerul expirat). Un alt tânăr prins pe „picior greșit” este Adam Toma, de 34 de ani, care a condus un autoturism, pe DN3, în localitatea Ion Corvin, în timp ce se afla sub influența băuturilor alcoolice (0,63mg/l alcool pur în aerul expirat), iar lista poate continua cu astfel de indivizi iresponsabili. În cadrul acestei razii, nici hoții nu au scăpat de atenția sporită acordată de oamenii legii. Astfel, în cursul zilei de 1 noiembrie, polițiștii Secției 1 au fost sesizați prin Serviciul de Urgență 112, că din incinta Pavilionului Expo-zițional de pe b-dul Mamaia, o persoană a sustras o haină din blană de nurcă dintr-un stand de prezentare. Echipajul de poliție ce s-a deplasat la fața locului l-a identificat pe tânărul care furase haina, în persoana lui Niat Memet, de 37 de ani, din Con-stanța. Prejudiciul, în valoare de 11.000 lei, a fost recuperat. Tânărul s-a ales cu dosar penal pentru furt calificat. Tot polițiștii de la Secția 1 îl cercetează în stare de libertate pe Iumit Pomac, de 22 de ani, din Constanța, care a fost prins în timp ce conducea un autoturism pe strada Vasile Lupu, din municipiul Constanța, deși nu avea permis de conducere. În autoturism se afla și proprietarul acestuia, Beinur Demir, de 23 ani, din Constanța, care a încredințat cu știință autoturismul tânărului. Celor doi li s-a întocmit dosar penal, fiind cercetați în stare de libertate.