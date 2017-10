400 de amenzi, date de rutierişti în ultimele 24 de ore

1

Exces de zel

Am "fluierat în biserică" și polițistul m-a amendat cu 280 lei. Am cerut că văd și eu poza, dar am fost refuzat pe motiv că legea nouă nu mai obligă poliția să arate poza decât la tribunal în caz de contestație. Atenție șoferi !!. Poliția se folosește de următorul truc pentru a da amenzi șoferilor : -la trecere pentru pietoni ,un polițist în civil așteaptă pe bordură. În momentul când mașina în mișcare se află cu botul pe trecere , polițistul în civil face primul pas pe trecere și în același timp se face și poza. În poză apare mașina respectivă pe jumătate pe trecere și polițistul deghizat în civil în dreapta mașinii tot pe trecere aproape de trotuar. Și uite așa amenzile curg și bugetul lui Ponta se umflă. Poliția e cu noi !! ura, ura, ura !! Am votat USL acum plătim cu vârf și îndesat. Prostia se plătește, dar păcat că nu doare.