36 de ore tensionate pentru salvarea unor victime ale cutremurelor

Ultima etapă a procesului de certificare INSARAG a echipei românești de căutare - salvare urbană de nivel mediu (RO - USAR) a ajuns la final. Programul de acreditare a debutat în anul 2011, realizându-se în mai multe etape, sub atenta îndrumare a unor experți din cadrul Agenției Federale pentru Asistență Tehnică la Dezastre - THW Germania.Timp de trei zile, echipa RO - USAR (Romanian - Urban Search and Rescue), formată din 48 de salvatori din cadrul Unității Speciale de Intervenție în Situații de Urgență (USISU) și alte unități subordonate Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, a fost în măsură să gestioneze consecințele unui cutremur major, parcurgând toate etapele - alertare, activare celulă de criză, pregătirea forțelor, a materialelor și a documentelor, controlul medical, deplasarea și, nu în ultimul rând, intervenția propriu-zisă. Aceasta din urmă a constat în salvarea victimelor afectate de seism și s-a axat, în principal, pe: crearea de breșe în elementele constructive din beton sau cărămidă în plan orizontal sau vertical, sprijinirea elementelor constructive care amenințau cu prăbușirea, respectiv, ridicarea și mutarea elementelor de construcție care încarcerau victimele. Intervențiile s-au desfășurat în mod continuu, salvatorii fiind în măsură să lucreze timp de 36 de ore pentru gestionarea situațiilor generate.Echipa română a primit felicitări din partea reprezentanților Organizației Națiunilor Unite, demonstrând, prin profesionalismul componenților săi, că se ridică la standardele internaționale, astfel obținând acreditarea pe baza căreia va fi în măsură să intervină, sub egida ONU, în țările afectate de dezastre și calamități.