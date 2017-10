350 milioane lei pentru programul "Prima Maşină"

350 milioane lei pentru programul "Prima Mașină"

Guvernul va aloca, în acest an, un plafon al garanțiilor care pot fi emise pentru programul „Prima Mașină“ de 350 milioane lei, față de anul trecut, când au fost alocate doar 50 milioane lei. Proiectul de hotărâre mai prevede și posibilitatea altor finanțatori interesați de program să se înscrie până pe data de 2 martie.Programul „Prima Mașină” a fost lansat la sfârșitul anului trecut, dându-le ocazia tinerilor să împrumute bani din bancă pentru a-și cumpăra un autoturism nou. De acest program pot beneficia toate persoanele fizice cu vârsta de minimum 18 ani, care obțin venituri și care îndeplinesc și anumite criterii de eli-gibilitate, printre care să facă dovada, cu declarație pe proprie răspundere, că nu au mai deținut în proprietate un autoturism nou, iar cu copia facturii proforme emise de vânzător să ateste că autoturismul achiziționat prin program este nou, îndeplinește cel puțin cerințele minime ale standardului EURO 5, este achiziționat de la o persoană juridică care are ca obiect de activitate vânzarea autovehiculelor și are un preț de achiziție care nu depășește suma de 50.000 lei. Alte condiții sunt avansul de minimum 5% din prețul de achiziție și asigurarea autoturismului nou-achiziționat din finanțarea garantată printr-o poliță de asigurare de tip CASCO, care va acoperi cel puțin riscurile de avarii și furt, fără franșiză pentru daunele totale de avarii și furt și cu o franșiză de maximum 100 euro, pentru daunele parțiale de avarii și furt. Obligația subzistă pe toată peri-oada de valabilitate a garanției.„Am aprobat banii pentru programul «Prima Mașină»! Cred că atât programul «Prima Casă», cât și programul «Prima Mașină», sunt de succes și trebuie să le continuăm. De asemenea, îmi doresc ca toți românii din afara granițelor să le poată accesa atunci când se întorc acasă”, a afirmat premierul Victor Ponta.