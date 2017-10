33 pensii, găsite şi returnate de un poliţist. Poştaşul pierduse punga cu bani

33 pensii, găsite și returnate de un polițist. Poștașul pierduse punga cu bani

Bărbatul pierduse punga în care se aflau pensiile a 33 de persoane, 25.800 de lei în total, într-o zonă aglomerată din oraș.Paul Borcea, poștaș: „După două ore mi-am dat seama că i-am pierdut. Am constatat lipsa lor și m-am întors și am întrebat pe un om al străzii dacă nu cumva știe, a văzut sau cunoaște. Mi-a spus că a văzut și că i-a luat cineva și i-a dus la secția de poliție.”Vasile Gravilescu, Coordonator Centru Județean Antidrog: „Ieșind din biroul meu din Piața Libertății am observant o pungă suspectă. Apropiindu-mă am observat o sumă mare de bani și primul gând a fost să urmez procedura legală. Și mă burcur din suflet că s-a găsit persoana care a pierdut suma de bani.”Pe norocosul poștaș timișorean, neatenția l-ar fi putut costa scump.Alexandru Brizu, agent de poliție, Sectia 1, Timișoara: „În cazul în care găsiți o sumă de bani pe stradă dacă nu returnați în zece zile la poliție se va întocmi dosar penal pentru însușirea bunului găsit.”Conform legii, pedeapsa pentru insusirea un bun gasit poate ajunge 3 luni de închisoare.