30 % din efectivele MAI vor fi scoase în stradă

Ştire online publicată Luni, 16 Februarie 2009. Autor: Cuget Liber Online.

„Jandarmeria își va retrage paza de la unele firme și va fi direcționată către siguranța cetățenilor”, a spus, duminică, ministrul Internelor, DanNica. „Efectivele de poliție și jandarmi care vor asigura ordinea și siguranța la nivelul țării vor crește, atât sub aspect numeric, astfel la cei 6.000 de jandarmi, care vor fi prezenți în stradă, în fiecare zi, se adaugă cei circa 20.000 de polițiști. Am luat decizia ca acestora să li se adauge efective de polițiști supercalificați, oameni care știu foarte bine munca de poliție și jandarmerie. Astfel, 30% din efectivele MAI vor fi disponibilizate către munca operativă, în sensul realocării acestora pe componenta de ordine și siguranță, de asemenea, pe partea de combatere a criminalității economico-financiare și a criminalității organizate. Acest lucru se va întâmpla până în ziua de miercuri”, a completat Nica. De asemenea, la nivelul IGPR, 30% din structura centrală va fi dirijată către activitatea operativă, către aceleași componente, conform ministrului. După perioada de pregătire a acestora, cei 2.000 de polițiști despre care Dan Nica a anunțat, sâmbătă, că Poliția îi va angaja, în perioada următoare, pentru ordinea și siguranța publică, vor fi scoși în stradă, în maxim jumătate de an.