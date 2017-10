Criza economică a ocolit Serviciul Pașapoarte Constanța

20.000 de lei au venit doar din amenzi

Ştire online publicată Joi, 13 Ianuarie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Criza trece, pașapoartele rămân. Așa se poate descrie, pe scurt, activitatea Serviciului Public Comunitar pentru Eliberarea și Evidența Pașapoartelor Simple Constanța, instituție care nu a fost afectată de criza economică în anul trecut. Comisarul-șef Ion Văcaru ne-a prezentat, ieri, pe date concrete, rezultatele Serviciului din anul trecut. La nivelul județului Constanța, au fost eliberate, în 2010, 35.753 pașapoarte, dintre care 19.467 electronice, iar 16.268 temporare. Asta înseamnă, per general, o scădere de 3,5% față de anul anterior, când au fost eliberate 37.016 pașapoarte. „Este o scădere minoră, având în vedere criza economică acută ce a lovit în plin în toate sectoarele de activitate. Noi putem spune că am scăpat de toate“, spune Ion Văcaru. Tot în 2010, au fost contabilizate 1.911 pașapoarte declarate pierdute, furate sau distruse. Persoanele în cauză au fost sancționate, conform legislației în vigoare, cu amenzi în valoare de 20.915 lei. Organele competente au comunicat Serviciului dispunerea măsurii suspendării dreptului la liberă circulație pentru 1.192 persoane, acesta efectuând toate activitățile ce îi revin pe această problemă, în conformitate cu prevederile Codului de Procedură Penală și cu dispozițiile Direcției Generale a Pașapoartelor. Șeful Serviciului, comisarul-șef Ion Văcaru, ne-a declarat că activitatea instituției s-a îmbunătățit și consideră că, împreună cu cei din subordinea sa, și-a făcut bine datoria. „Sunt șeful Serviciului din data de 1 aprilie 2005, iar în trei ani nu a venit nicio persoană în audiență la mine”, a completat Văcaru. 14 zile calendaristice de așteptare Legat de costul taxei pașapoartelor simple electronice, acesta este de 276 lei, însumând 244 lei (costul pașaportului) + 32 lei (taxă consulară). În ceea ce privește taxa pașapoartelor simple temporare, costul acesteia este de 216 lei, însumând 84 lei (costul pașaportului) + 32 lei (taxă consulară) + 100 lei (tarif suplimentar, prevăzut de Legea nr. 248/2005). Cererile de eliberare a pașapoartelor simple electronice și a pașapoartelor simple temporare se depun și se tipăresc automat în momentul depunerii documentelor la ghișeu. Pașaportul simplu electronic se eliberează în termen de cel mult 30 de zile lucrătoare de la data depunerii cererii. În acest sens, Văcaru a menționat că, pentru grija cetățeanului, termenul s-a redus, între timp, la 14 zile calendaristice. Valabilitatea pașapoartelor electronice este de 3 ani pentru minorii cu vârsta sub 6 ani, iar pentru persoanele cu vârsta peste 6 ani, aceasta este de 5 ani. Pentru persoanele care solicită pașapoarte pentru țările extracomunitare, acestea se eliberează pe baza cărții de identitate, cu condiția să aibă vârsta mai mare de 14 ani. Marian NEDELEA